Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Bruno Lage afina dupla infernal Rafa e Pizzi fizeram mossa em 70,8 por cento dos jogos do Benfica no campeonato, seja a marcar ou a assistir, e o técnico conta com eles para recuperar a liderança na retoma em junho