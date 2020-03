Bruno Lage: «Amanhã é Samaris e mais 10»

Bruno Lage está, aparentemente cansado das vozes críticas que pedem uma maior utilização de Samaris no Benfica. No final da conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Moreirense o técnico explicou detalhadamente a utilização que o médio grego teve esta época.





"O Samaris é um gajo importante para a equipa", garantiu Bruno Lage. "Estão a fazer desta situação o mesmo que fizeram na época passada com o Jonas. O Jonas escreveu um livro e a situação ficou esclarecida. Vai ser preciso o Samaris escrever um livro?", questionou.Lage detalhou toda a utilização do médio, jogo a jogo, e explicou que na maioria das partidas em que não foi utilizado, estava limitado. "Acham que há algum problema entre o jogador e o treinador se o treinador o coloca nestas circunstâncias? Vocês têm as prestações que o jogador vai fazendo e o boletim clínico é disponibilizado. Quando é necessário, nem que seja um minuto, ele vai lá para dentro para morrer pela equipa."O técnico garantiu, depois, que Samaris vai ser titular amanhã, na Luz. "Jogámos às 20 horas, no outro dia treinámos de manhã, uma hora treino de grande intesidade, ontem e hoje a mesma coisa. Ele está animado, feliz, acredito amanhã é Samaris e mais 10."