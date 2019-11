Bruno Lage anunciou novo bebé ao intervalo e jogadores do Benfica deram resposta

O Benfica perdia (0-1) ao intervalo do, em jogo da 11.ª jornada da Liga NOS e, como forma de incentivar os jogadores, o técnico dos encarnados 'abriu o coração' e anunciou, junto dos seus pupilos, que ia ser pai pela segunda vez.No final da partida, questionado sobre qual tinha sido a mensagem que tinha mudado a forma de estar dos jogadores dentro de campo e irem atrás do resultado - com golos de Vinícius e Pizzi na segunda parte -, Bruno Lage afirmou que teve de, não querendo adiantar o conteúdo do discurso.Já em zona de 'flash-interview', André Almeida acabou por confidenciar, juntos dos jornalistas presentes, qual tinha sido a mensagem que o treinador passou de forma a motivar os jogadores, afirmando que este iria ser pai. "Não sei se posso partilhar, mas o mister disse-nos que iria ser novamente pai, que gostaria de vencer o jogo e deu-nos uma força para irmos à procura dos três pontos", disse o lateral do Benfica.Recorde-se que Bruno Lage já é pai de Jaime.