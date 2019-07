Bruno Lage aponta à conquista da International Champions Cup

Bruno Lage, treinador do Benfica, sublinhou este sábado que no Benfica só se pode pensar em vencer todos os jogos, pelo que o duelo de domingo com o Milan não é exceção. Assim, a conquista da International Champions Cup está no horizonte das águias."A opinião do Samaris, temos de concordar. Quem treina o Benfica e tendo este conjunto de jogadores tem de estar muito satisfeito, mas quando olhamos depois para outras equipas, queremos aproximar-nos e ter um nível alto. Essa tem de ser a nossa ambição: eu evoluir enquanto treinador e proporcionar a evolução individual dos jogadores. Aquilo que ele falou ontem do exemplo que foi – para além de saber esperar e ter oportunidade, também a aprendizagem de um sistema diferente e jogar em duas posições. É querer sempre ser melhor do que sou. Temos de criar este ambiente competitivo.""Em todos. A nossa vida é essa. O que está bom temos de manter e um ou outro detalhe do último jogo temos de melhorar. Um aparte: parece que o que fizemos bem ontem está feito e que a partir de agora as coisas serão sempre a evoluir nesse aspeto. Não é verdade, porque os adversários são diferentes. A jogar de três em três dias, o que fazemos hoje bem podemos não fazer tão bem daqui a três dias. Tivemos as duas primeiras semanas em que olhámos muito para o que é nosso e a partir daí é olhar para cada jogo. Amanhã quero mais tempo de jogo a um ritmo bom e o que fizemos de menos bem, que possamos amanhã fazer melhor.""Faço minhas as palavras do Pizzi, que foi o capitão no último jogo. As palavras antes de entrar em campo são sempre do capitão e ele disse isto: depois daquilo tudo que o mister já disse para fazermos em campo, quem joga pelo Benfica tem de se preparar para vencer todos os jogos. É o que vamos fazer amanhã. Quem jogar por este clube tem de entrar em campo para vencer."