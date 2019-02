Bruno Lage aponta erro de Gedson e explica o que tem de mudar

Quando questionado sobre a eventual preferência de um adversário nos oitavos-de-final da Liga Europa , Bruno Lage referiu que o clube da Luz se tem de importar com o seu caminho, apontando o erro de Gedson Fernandes, num lance que acabou num golo anulado aos turcos, como um exemplo de que a sua equipa ainda está em construção."Aquilo que temos de fazer é de nos encontramos a nós mesmos, que ainda há um longo caminho para isso. Veja o lance do golo anulado ao Galatasaray. Estamos a criar uma forma de jogar... O Gedson perde a bola e comete um erro... Não havendo tanto tempo para treinar, temos de jogar em cima do erro e não desistir, de forma a que as coisas aconteçam. Estamos plenamente satisfeitos com o que temos construído e feito. Agora é continuar", começou por declarar, à SIC."Nunca discuto o árbitro. Identifico um erro ali. Está de costas, tem homens pela frente, jogar de primeira, seguro, virar-se para o jogo. Dominar por vezes ali a bola como já aconteceu num lance com o Porto... É um momento em que não se pode dominar a bola. É tocar, é procurar mais à frente e os dois médios aí já estão a jogar de frente. É com muito trabalho, muito treino e a equipa ter confiança a jogar""Há sempre algo para corrigir. Alguns saem melhor, outros menos. Há que reparar coisas que vão acontecendo, fazer essa análise, mas isso parte sempre do nosso trabalho, daquilo que é a análise e o tempo para treinar"