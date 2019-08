Bruno Lage: «Aproximámo-nos da imagem que deixámos a época passada»

Bruno Lage abordou esta segunda-feira a conquista inédita da International Champions Cup por parte do Benfica, um troféu que foi mostrado aos adeptos no sábado, antes da partida de estreia no campeonato diante do P. Ferreira.O técnico das águias ressalvou a "experiência riquíssima" nos Estados Unidos e que ofereceram a possibilidade de ter o grupo às suas ordens testado em "três jogos de alto nível". "Tendo em conta os outros clubes que entraram, sermos nós a vencer o troféu é um motivo de orgulho mas aquilo que nos orienta e tem de nos guiar é a nossa qualidade no trabalho. Isso conseguimos, de alguma forma, imediata em duas ou três semanas aproximarmo-nos da imagem que deixámos a época passada."Foi uma experiência riquíssima porque foram duas semanas onde pudemos treinar com enorme intensidade e qualidade. Tivemos três jogos com um nível competitivo muito alto. Esse foi o ponto mais importante que nos permite preparar da melhor maneira o início da época e o jogo da Supertaça. Por outro lado, o aspeto que também é determinante foi o facto de jogarmos com três equipas internacionais, duas italianas e uma mexicana. Defrontámos jogadores e treinadores aos quais não estamos tão habituados e curiosamente, cada uma das equipas com sistemas tácticas diferentes o que nos permite, enquanto equipa e eu como treinador, crescer e evoluir.""É um facto que está inerente enquanto equipa e clube. Entendemos e percebemos claramente a dimensão do clube que é o Benfica, tem uma dimensão mundial. Por isso entramos em campo sempre com essa vontade. Tendo em conta os outros clubes que entraram [na prova], sermos nós a vencer o troféu é um motivo de orgulho mas aquilo que nos orienta e tem de nos guiar é a nossa qualidade no trabalho. Isso conseguimos, de alguma forma, imediata em duas ou três semanas, aproximarmo-nos da imagem que deixámos a época passada. Foi fundamental por isso. Foi importante ter vencido a ICC mas o mais importante foi o nível de rendimento aproximado ao que deixámos na época anterior.""Foi a primeira vez que eu participei mas senti que foram três jogos de alto nível, competitivos. Principalmente o último com o AC Milan que nos criou várias dificuldades, sobretudo pela exigência que o jogo em si teve e porque jogam num sistema diferente que nós ainda não tínhamos defrontado. Naquilo que foram os nossos jogos houve competitividade e naquilo que tive oportunidade de ver, as equipas aproveitaram para preparar da melhor maneira o início da época. Viu-se um nível competitivo muito alto para a fase em questão.""Foi importante por duas razões: sentirmos afecto dos nossos adeptos sobretudo pela reconquista do campeonato. Sentimos esse carinho quando chegámos e em todos os jogos sentimo-lo em relação a adeptos que estão nos Estados Unidos mas que apoiam a equipa ao longo de todo o ano. Sentimos a felicidade que lhes proporcionámos ao vencer o campeonato. Depois, vencer esta competição com a sua presença e apoio foi muito importante."