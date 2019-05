Bruno Lage avalia a "comparação mais justa" com Jorge Jesus e Rui Vitória

Bruno Lage não gosta de fazer comparações com os seus maois recentes antecessores no lugar de treinador do Benfica, mas esta sexta-feira, questionado sobre a contestação que quer Jorge Jesus quer Rui Vitória tiveram, o técnico foi claro."Eu ainda não ganhei nada e eles ganharam e essa é a comparação mais justa que tem de ser feita neste momento. O que é importante agora é o que eu controlo: o meu trabalho. Temos consciência do trabalho que temos a fazer, depois vamos jogo a jogo com as nossas ideias. Que os jogadores acreditem no trabalho. Grande parte do mérito é deles. O apoio dos nossos adeptos tem sido fantástico desde a primeira hora, têm-nos ajudado nesse caminho. Temos mais uma final com o Portimonense e espero que sejam ainda mais assertivos nesta ponta final, porque bem precisamos", afirmou em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense (18 horas).