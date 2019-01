Bruno Lage 'avisa' jogadores menos utilizados: «Têm de ter atitude tremenda»

Já refeito da, diante do FC Porto, Bruno Lage surgiu esta segunda-feira na sala de imprensa para abordar o encontro de amanhã, diante do Boavista. Um Boavista que se apresenta com um novo treinador, Lito Vidigal. O técnico abordou ainda outros aspetos, como a importância do treino, deixando, neste particular, um 'recado' aos jogadores que não têm estado entre as suas primeiras opções..."Aproveitámos para conhecer melhor os jogadores e evoluir o que tem de ser o nosso processo de jogo, as dinâmicas de um 4x4x2. A semana foi muito produtiva, precisaria de outra, mas estou satisfeito com o tempo que passámos juntos.""Nem uma coisa nem outra, tem de ser um Benfica determinado. Temos de entrar organizados e com uma atitude tremenda para vencer o jogo.""Cada treinador tem a sua forma de trabalhar, esta é a nossa. Estamos a trabalhar de forma idêntica ao que fazíamos na equipa B, não vou entrar em comparações. Cada treinador tem a sua metodologia, esta é a nossa e ficamos agradados com a resposta positiva que os jogadores têm dado.""Temos visto que o Boavista é uma equipa muito competente, trata-se de um grupo compacto, com médios muito bons e avançados rápidos. É uma boa equipa, que vem determinada, com um novo treinador. Isso mexe sempre com os jogadores... Nós temos de fazer o nosso trabalho, com vontade de voltar a jogar na Luz.""Isso é muito subjetivo. Há questões sobre treinar uma equipa como o Benfica, que joga de 3 em 3 dias. Desde agosto até agora tem sido constantemente a competir e algumas coisas vão-se perdendo, é normal. O treino é que faz evoluir. À medida que se vai jogando vão-se perdendo coisas e tem de se treinar, mas com jogos de 3 em 3 dias é difícil. Por vezes usa-se o exemplo do futebol inglês, é verdade. Eles competem de 3 em 3 dias, mas semana sim, semana não. O treino é muito importante para qualquer treinador. As coisas que vão acontecendo num jogo, no outro já não acontecem e o treino é muito importante.""Temos vários jogadores para as várias posições e podemos jogar em qualquer sistema. Vamos avaliar o que pode acontecer em temos de saídas e depois analisaremos tudo o resto.""Fejsa e Jonas estão fora do jogo com o Boavista.""O trabalho nunca é feito em função do resultado, mas sim da análise que fazemos do jogo. E a partir daí construir o que queremos melhorar. Não é igual, queremos ganhar sempre, disputar todos os jogos, mas o que é fundamental é crescer e evoluir a partir do que vamos fazendo nos jogos.""Só podem jogar 11, na semana passada perguntaram pelo Gedson, na próxima semana será sobre outro... Temos muitos jogadores, eles têm de continuar a trabalhar, com uma atitude tremenda, e esperar pela oportunidade. E quando ela surgir, têm de corresponder.""A equipa tem de estar determinada em crescer, evoluir e jogar bem. Não olho para o lado nem para os adversários. Temos de estar focados em entrar em campo determinados, em proporcionar bons espetáculos aos adeptos. Há que olhar para nós e vamos em frente."