Bruno Lage bate Mourinho e Cristiano Ronaldo e conquista o Best Public Leaders

Bruno Lage conquistou, esta quinta-feira, o prémio 'Best Public Leaders', que distingue "figuras públicas, de mérito inquestionável na área da liderança", na categoria de Liderança Desportiva. José Mourinho, treinador do Tottenham, e Cristiano Ronaldo, avançado da Juventus, também concorriam à distinção."Lamento a minha falta de comparência, mas, neste momento, estamos a festejar o Natal junto da Família Benfiquista. Muito obrigado por este Prémio", afirmou o técnico dos encarnados, através de uma mensagem partilhada no site oficial do Benfica.Para além de Bruno Lage, também João Félix, avançado do Atlético Madrid, foi um dos vencedores do prémio 'Best Public Leaders', mas na categoria 'Liderança Jovem'.