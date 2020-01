Bruno Lage: «Bruno Fernandes dá uma qualidade inegável ao Sporting»

Silas garantiu que "só uma catástrofe" tiraria Bruno Fernandes do dérbi com o Benfica e Bruno Lage, do lado dos encarnados, prefere focar-se no coletivo dos leões em vez de pensar só no capitão dos verde e brancos.





"Preparámos o jogo em função do que é o valor coletivo da equipa. Bruno Fernandes é um excelente jogador, já o elogiei várias vezes e dá um contributo enorme à equipa mas, indepedentemente de jogar ou não, não acredito que a dinâmica mude. Mas claro que dá uma qualidade inegável ao Sporting, não temos a mínima dúvida disso", afirmou o treinador do Benfica esta quinta-feira em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã em Alvalade (21H15).