Bruno Lage: «Bruno Fernandes não é o melhor guarda-redes ou defesa que vai entrar em campo»

Bruno Lage, treinador do Benfica, destacou o valor de Bruno Fernandes, médio do Sporting, mas frisou que há outros aspetos a ter em conta na Supertaça, quando questionado sobre se o capitão leonino será o melhor jogador a entrar em campo no domingo.





"Ele não é o melhor guarda-redes ou defesa que vai entrar em campo. O melhor jogador depende sempre de muita coisa. Eu gosto muito de médios. São jogadores que não são especialistas em nada, mas são bons em muitas coisas. É um jogador muito importante. O Sporting vale pelo todo mas a posição do Bruno será um jogo interior e ficar de frente para o jogo para servir os avançados e chegar a zonas de finalização", concluiu Lage, numa entrevista que vai para o ar na íntegra a partir das 22h30 na RTP3.