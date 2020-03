Bruno Lage: «Campeonato perdido? Acho que não»

O Benfica empatou (1-1) na visita ao terreno do Vitória de Setúbal, em jogo a contar para a 24.ª jornada da Liga NOS, num encontro marcado por mais um penálti falhado por Pizzi - o segundo nos últimos dois jogos.





No final do encontro, Bruno Lage lamentou o facto da equipa ter desperdiçado mais uma oportunidade da marca dos onze metros, admitiu que o Benfica tem de ser capaz "de fazer melhor", mas recusou-se a atirar a toalha ao chão no que toca à luta pelo campeonato com o FC Porto. Ainda assim, lamentou que "tudo esteja a acontecer" às águias."Tivemos uma boa entrada no jogo, tivemos algumas oportunidades em que podíamos ter chegado ao golo. Na primeira vez que o Vitória vai à nossa baliza, a equipa desequilibrou-se. Voltámos a falhar uma grande penalidade que nos dava o conforto necessário para o resto do jogo. E depois é isto, criámos mais oportunidades e fizemos o suficiente para vencer, mas não conseguimos", apontou o técnico na flash-interview, à Sport TV."Acho que não. Estivemos muito tempo a jogar no meio-campo ofensivo e a jogar contra um muro, temos de fazer mais e melhor é verdade, mas é a justificação da primeira parte. [O Vitória de Setúbal] Foi um adversário que se fechou imenso, que nunca nos deu a profundidade.""Acho que não. Já estivemos em vantagem e agora estamos em desvantagem, temos de recuperar. Mais uma vez, um penálti que podia deixar-nos em vantagem e falhámos. Nada está terminado. Vamos lutar até ao fim", concluiu.