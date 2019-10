Bruno Lage chama 8 jogadores jovens ao treino do Benfica

O Benfica trabalhou esta manhã no Seixal com 8 jovens jogadores integrados na equipa. Bruno Lage não pode contar com os 12 internacionais cedidos às várias seleções nacionais, por isso chamou jogadores das equipas B, sub-23 e juniores dos encarnados.





Assim, estiveram no treino Morato, Godfried Frimpong, Diogo Mendes e Diogo Pinto (equipa B), Miguel Nóbrega e Tiago Araújo (Sub-23) e Gerson Sousa e Filipe Cruz (juniores).O Benfica volta a competir a 18 deste mês, deslocando-se ao terreno do Cova da Piedade, em Almada, para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal.