Bruno Lage: «Cheguei aqui para treinar escolas e tenho um percurso que me deixa orgulhoso»

A renovação de contrato de Bruno Lage foi naturalmente um dos temas de conversa do treinador do Benfica com os jornalistas, na antevisão da partida da segunda mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, frente ao Galatasaray, amanhã, na Luz. O técnico viu o salário ser substancialmente melhorado, mas diz que nada muda em termos de responsabilidade. E diz-se orgulhoso do percurso que fez no clube..."O que muda com a renovação? Nada. O salário foi revisto. Já tinha contrato um longo com o Benfica, foi apenas essa situação", disse à SportTV.Depois, já na sala de imprensa, perguntaram-lhe se se tratou de um justo reconhecimento pelo trabalho que tem vindo a desenvolver. "Sim", respondeu, depois de uma pausa. "Quando toda a gente está satisfeita, incluindo eu, as coisas só têm de continuar. Vejo alegria dentro de casa, nos estádios, jogadores empenhados no treino, a jogar o jogo que gostamos e que os sócios gostam, e quando assim é há que dar continuidade", frisou."Mas tenho a mesma confiança e orgulho de estar nesta posição. Tenho um percurso que me deixa orgulhoso. Cheguei aqui para treinar escolas e consegui fazer algo que me deixa feliz. Passei pelos iniciados, pelos juvenis, pelos juniores, pela equipa B e agora pela equipa A. Estou motivado e concentrado, nada me tira a concentração e o foco de fazer cada vez melhor. Pressão é fazer sempre mais e melhor, já amanhã."