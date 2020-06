Bruno Lage colocou lugar à disposição e pedido foi aceite: «Presidente, sinto que ninguém me quer aqui»

Luís Filipe Vieira revelou que Bruno Lage colocou o lugar à disposição após a derrota do Benfica na Madeira, diante do Marítimo (2-0). Pedido esse que, refira-se, foi aceite pelo presidente encarnado, confirmou fonte oficial das águias a Record.





"Presidente, tenho o meu lugar à disposição, não pela minha qualidade, mas porque sinto que ninguém me quer aqui. Se aceitar, a partir de amanhã não serei treinador do Benfica", foram as palavras que o treinador disse ao presidente, contadas pelo próprio Vieira numa declaração à imprensa após o jogo.Minutos antes, na flash interview - que deixou abruptamente -, Bruno lage afirmou: "assumo a total responsabilidade do que tem acontecido. Os jogadores estão comigo e estamos todos no mesmo barco. Tenho sentido o apoio de toda a gente no clube, querem que eu tenha sucesso."