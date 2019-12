Bruno Lage comenta recuperação de Rafa

Bruno Lage foi esta teerça-feira questionado sobre a recuperação de Rafa que se lesionou a 23 de outubro no jogo da Liga dos Campeões frente ao Lyon."A recuperação tem corrido dentro da normalidade. Ainda não treinou com a equipa, mas já faz corrida. É muito cedo para fazer uma previsão. Vamos ver até que ponto consegue superar a previsão de meados de janeiro. O mais importante é que a recuperação está a correr dentro da normalidade e que o atleta está motivado", afirmou o treinador dos encarnados na antevisão do jogo da taça de Portugal, com o Sp. Braga, quarta-feira.Bruno Lage disse ainda que Gabriel, que apresentou queixas no braço direito no final do jogo com o Famalicão, está apto para o encontro de amanhã.