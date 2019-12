Bruno Lage como nunca o viu: a acalorada palestra no balneário do Benfica

O Benfica, esta quinta-feira, contrato com Bruno Lage até 2024 e, momentos depois do anúncio público, o clube partilhou, através das redes sociais um vídeo com os melhores momentos e recordes do técnico ao serviço da equipa principal das águias.Nesse registo partilhado pelo emblema encarnado, é possível ver o treinador dos encarnados a dar uma palestra acalorada no balneário da equipa onde, por duas vezes, chega mesmo a bater numa mesa que se encontra à sua frente, de modo a incentivar os jogadores.