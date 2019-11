Bruno Lage concedeu três dias de folga aos jogadores e o grupo só volta a trabalhar amanhã, dando início à preparação do jogo de sábado no terreno do Vizela. Depois de uma semana com várias baixas devido aos compromissos das seleções, o técnico das águias verá o grupo tornar a crescer nos próximos dias, sendo que Rúben Dias e Pizzi são dos primeiros a voltar.