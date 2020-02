Bruno Lage confirma ausência de André Almeida no jogo com o Sp. Braga

Bruno Lage confirmou esta sexta-feira que André Almeida não estará disponível para defrontar amanhã o Sp. Braga, na Luz, às 18 horas, jogo da 21.ª jornada da Liga NOS.





O lateral-direito e subcapitão das águias, de 29 anos, lesionou-se no Dragão, há quase uma semana, tendo sido substituído aos 84 minutos. Um traumatismo no tornozelo direito afastou-o do jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, terça-feira, em Famalicão.André Almeida tem vivido uma campanha a contas com problemas físicos, alguns dos quais vindos de 2018/19, que o afastaram dos primeiros jogos de 2019/20. Nesta altura, tem 17 realizados, longe dos 37 que havia realizado por esta altura em 2019. Na melhor das hipóteses, totalizará 41 jogos, mas para isso tem de atuar em todos e o Benfica atingir a final da Liga Europa. Em 2018/19, foi dos mais utilizados, terminando com 53 presenças, sempre como titular.