Bruno Lage e as renovações: «É um motivo de orgulho»

Bruno Lage assumiu esta quinta-feira que as renovações de contrato com Ferro, Grimaldo e Jota, adiantadas porna sua edição de hoje, a confirmarem-se são "um grande motivo de orgulho para todos os benfiquistas". De acordo com o técnico do Benfica, estas novos três vínculos reforçariam o projeto do clube através da permanência dos jogadores mais jovens no clube."Seria um grande motivo de orgulho para todos os benfiquistas, porque é a forma de darmos a entender que tem de se dar o passo seguinte. Que passa por formar uma equipa muita competitiva para o presente e o futuro e, de alguma forma, termos capacidade e competência para segurar os jovens jogadores", disse o técnico.Quanto à sua própria renovação, Lage assegura que está bem no clube e que tudo se definirá a seu tempo. "A mais importante é dos jogadores e nós enquanto Benfica construirmos uma equipa forte, com presente e futuro. A minha a seu tempo falaremos disso. Sinto-me muito feliz nesta casa, já treinei todas as equipas exceto os infantis. Este projeto é a minha cara. Os mais importante é o que se constrói com os jogadores e a equipa feita e esse é o passo seguinte, que passa por segurar os jovens jogadores mais tempo no Benfica".Poucos minutos depois, Lage voltou a falar das renovações e, sem nunca abordar nomes, assumiu que esta é a postura a seguir. "As renovações vão ao encontro daquilo que tem de ser o próximo passo: ter capacidade e competência. A capacidade de criar um projeto em que os jogadores tenham vontade de se manter no clube e a competência que passa essencialmente por ter condições financeiras para que, ao chegarem propostas propostas fantásticas que surgem de todo o lado pelos nossos jovens, eles hesitem pelo projeto e por um ordenado diferente. Depois é dar respostas, como já amanhã", considerou.