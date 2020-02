Bruno Lage convoca 19 jogadores para o jogo do Benfica com o Gil Vicente

Bruno Lage convocou 19 jogadores para a deslocação ao terreno do Gil Vicente, sendo de destacar o regresso de Weigl aos eleitos do técnico, trocando de lugar com David Tavares.





Guarda-redes: Ivan Zlobin e Odysseas;Defesas: Tomás Tavares, Ferro, Rúben Dias, Grimaldo e Nuno Tavares;Médios: Samaris, Taarabt, Pizzi, Chiquinho, Julian Weigl, Florentino, Cervi e Rafa;Avançados: Seferovic, Vinícius, Jota e Dyego Souza.