Bruno Lage: «Criámos inúmeras oportunidades para vencer o jogo»

O Benfica averbou este sábado a terceira derrota no campeonato - segunda consecutiva - ao perder por 1-0 na receção ao Sp. Braga e pode ver o FC Porto aproximar-se do primeiro lugar.

Após o apito final no Estádio da Luz, Bruno Lage lamentou o resultado final mas considerou que o Benfica produziu o suficiente para vencer o encontro.





"Acabou por ser uma boa exibição mas o resultado não era o que pretendíamos. Nos últimos 3 meses, apesar da equipa ter tido um registo bom em termos exibicionais, um ou outro jogo não tão bem conseguido, mas não tenho memória de fazer um jogo tão consistente e sólido como o de hoje. Entrámos muito bem no jogo, criámos várias oportunidade de golo, o Sp. Braga marca de bola parada e nós não conseguimos. É isso que pesa nesta exibição sólida, consistente, em que criámos inúmeras oportunidades para vencer o jogo", afirmou o técnico dos encarnados à BTV."O desafio vai ser o que disse agora aos jogadores: por vezes nós sentimos que o jogo não está lá, sem exibição sólida, acho que tivemos ali uma altura entre outubro, novembro, em que o jogo não estava tão sólido e sentíamos que era essa a evolução e o passo que tínhamos de dar. Daquilo que foi o jogo no Dragão como o de hoje, é a isso que nos temos de nos agarrar: primeiro, o controlo da situação e o controlo que vamos fazendo do nosso jogo; depois não é trazer para o próximo jogo qualquer tipo de medo. Olhar para o jogo, olhar para o desafio, para o oportunidade e voltar a jogar com qualidade e criar o volume de oportunidades que criámos hoje."