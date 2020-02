Lage dá a receita para o clássico: «É para ganhar e não para empatar, essa é a motivação»

O Benfica apresenta-se sábado no Dragão (20h30) com 7 pontos de vantagem sobre o FC Porto mas Bruno Lage nem quer ouvir falar em empates. O treinador assegura que preparou a equipa para ganhar e é com essa determinação que os encarnados vão encarar o clássico.





"Um jogo com dois clubes históricos e duas excelentes equipas. Independentemente da classificação são as duas melhores neste momento em Portugal. Espero que seja um grande encontro e uma boa promoção do futebol português.""O nossa motivação é fazer um grande jogo. Não olhar para os 'ses' e olhar apenas para o jogo. Vamos defrontar uma equipa bem orientada, com excelentes valores e temos de estar preparados para isso. Temos de perceber bem os pontos fortes e as oportunidades para criarmos o nosso jogo. A nossa motivação é olhar o encontro como na época passada, jogar sem medo, sem receio, onze contra onze.""Não pensamos nisso. Como se motiva entrar em campo para ganhar? É para ganhar e não para empatar, essa é a nossa intenção e motivação. Preparar o jogo para ganhar e ganhá-lo.""Entendo as vossas perguntas, mas vocês vão entender que elas não fazem sentido se estiverem deste lado. Empatávamos, ficamos todos felizes e entretanto vamos perdendo os pontos que temos de vantagem. O momento é tentar vencer, esse é o nosso foco e a nossa determinação. O resto, vamos para a 20.ª jornada, estamos longe do que quer que seja. A nossa preparação para o FC Porto ou para o Aves é idêntica: olhar para o jogo, para o adversário e preparar a melhor estratégia para vencer.""Vi logo a seguir, que é o que faço sempre, para fazer uma análise com os jogadores. Vejo em média o meu jogo duas vezes. Vi outros deles, com o V. Guimarães, com o Sp. Braga... O nosso com o FC Porto ficou fechado e analisado na altura.""O mais difícil é antes de vir para cá. Escolher o onze mais os suplentes. Fazer um 18 e deixar gente fora da convocatória. Não é só o Adel que me custa deixar de fora, todos eles trabalham de forma exemplar, todos querem jogar, merecem oportunidades e é difícil deixar jogadores com qualidade e empenho de fora.""Está a melhorar. Estranhamente um alemão, vindo de terras mais frias, chega aqui e constipa-se. Estranho. Mas está a melhorar. A recuperação é lenta mas está a melhorar.""Já vimos o Marega jogar em diversas posições. À direita, como ala, avançado... É um jogador fortíssimo, inteligente a atacar a profundidade... Eu olho para este FC Porto e vejo que há muitas soluções. Poderá ter um Corona a jogar como ala ou a lateral, pode jogar em 4x3x3 ou 4x4x2... É uma equipa que se consegue montar de diversas maneiras, sempre com enorme qualidade e dinâmica.""Para mim é igual. Se pensasse nisso estava a contrariar o que tenho dito ao longo do tempo. Temos de olhar é para o jogo. Sabemos que é importante para as duas equipas. Nada há de novo."Temos vários jogadores que podem ocupar essa posição. Além de Samaris há também o Julien [Weigl]. Optámos durante o mercado por seguir com estas duas soluções.