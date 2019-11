Bruno Lage dá raspanete a Gabriel: «Há valores e princípios que estão acima de tudo»

O resumo do Benfica-Marítimo: golos, casos e outros lances O resumo do Benfica-Marítimo: golos, casos e outros lances

Bruno Lage admitiu que ficou muito insatisfeito com Gabriel, que foi expulso por acumulação de amarelos na segunda parte do jogo com o Marítimo, quando o Benfica já vencia por 4-0 . À BTV, o treinador encarnado disse que ia tirar o médio em breve para dar minutos a De Tomas mas que os planos foram por água abaixo."Sim, era haver uma paragem e ia tirá-lo. Baixava o Adel e o Chiquinho e metia mais um avançado. O Raul precisa de entrar num ambiente confortável e chegar aos seus golos. Não aconteceu e fiquei chateado, é normal porque as coisas estão planeadas e temos de saber o que está a acontecer, não podemos reagir desta maneira, só porque o adversário me deu um toque e eu vou ter de responder daquela maneira. Há valores e princípios que estão acima de tudo e o valor da equipa tem de estar sempre presente", lamentou Lage.