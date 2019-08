Bruno Lage: «Dar os parabéns ao Sporting se perder? Não vou mudar a minha maneira de ser»

Bruno Lage fez a antevisão da Supertaça frente ao Sporting na RTP 3 e abordou diversos aspetos, desde o perigo de Bruno Fernandes à disponibilidade de Raul de Tomas para o jogo. Mas antes foi questionado sobre se dará os parabéns aos leões caso seja derrotado."Não vejo razão para mudar a minha maneira de estar e de ser.""Nem penso nisso. Vou falando de uma forma sincera aquilo que vou sentido.""Sabemos perfeitamente o valor do Bruno, é um jogador muito importante. O Sporting vale pelo todo mas a posição do Bruno será um jogo interior e ficar de frente para o jogo para servir os avançados e chegar a zonas de finalização, por isso, vai ser isso que vamos ter de voltar a analisar e preparar o jogo olhando para o Bruno e para o Sporting no seu todo.""Isso é sempre muito subjetivo. Cada posição é diferente. Por exemplo, ele não é o melhor guarda-redes ou defesa que que vai entrar em campo. O melhor jogador depende sempre de muita coisa. Eu gosto muito de médios. São jogadores que não são especialistas em nada, mas são bons em muitas coisas. E, de facto, quer ele ou o Pizzi são muito bons naquilo que fazem.""Sim, Já está a treinar connosco. Não teve nenhum problema físico. O jogo com o Milan não foi referência pela forma como o Milan joga e, como iríamos jogar de forma diferente, entendemos jogador com outros jogadores.""Dos três, um vai jogar e o que irá jogar vai estar preparado."