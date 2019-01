Bruno Lage dedicou triunfo a Graça

Poucas horas depois da vitória frente ao Rio Ave, Bruno Lage recorreu ao Facebook para dedicar o triunfo na estreia ao leme do Benfica a Jaime Graça, antiga glória dos encarnados e do V. Setúbal. "Míster Jaime, onde quer que estejas, espero que feliz e orgulhoso. Eternamente grato", escreveu o treinador, lembrando o homem com quem trabalhou no início da carreira no Fazendense e que depois o levou para o Benfica, quando era coordenador técnico.

O respeito pelo antigo jogador, falecido em 2012, tem sido várias vezes manifestado publicamente por Bruno Lage, tal como aconteceu quando foi apresentado, no regresso à Luz. Na altura, em declarações à BTV, o treinador salientou que Graça "foi uma pessoa importante" na carreira e na vida pessoal. "Ajudou-me muito a perceber o que é o Benfica, sem esquecer os atletas que treinei e que também me fizeram evoluir", realçou o interino das águias, no último verão.