Bruno Lage defende estratégia: como avalia as explicações do treinador do Benfica e a estratégia da SAD?

Inquéritos Lage não se arrepende do onze que escolheu para o jogo com o Leipzig. Tem razão? Sim

Não

Mudava menos Votar Inquéritos

Inquéritos A formação é suficiente para alimentar a ambição europeia do Benfica? Sim

Não

Talvez Votar Inquéritos

Bruno Lage fez esta sexta-feira a antevisão do jogo com o Moreirense. Na conferência de imprensa, o treinador do Benfica voltou a ser questionado sobre a estratégia que utilizou frente ao Leipzig. Ficou convencido com as explicações que foram dadas? Participe no fórum.