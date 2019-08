Bruno Lage deixa elogios a Bruno Fernandes e a Sérgio Conceição

Bruno Lage não quis alongar-se muito na análise dos principais adversários que o Benfica vai ter na Liga, mas o técnico dos encarnados acabou por falar do Sporting e do FC Porto."O Bruno Fernandes é um jogador extraordinário, os seus próprios colegas já admitiram que se ele ficar a equipa fica mais forte", explicou, no âmbito da antevisão do encontro deste sábado, com o Paços de Ferreira.Já no que toca ao FC Porto, os elogios foram para Sérgio Conceição. "Tem um excelente treinador, que há dois anos foi campeão nacional, no ano passado foi à final da Taça da Liga, da Taça de Portugal, perdeu o campeonato nacional por dois pontos e fez uma Liga dos Campeões extraordinária".