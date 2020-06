Bruno Lage deixa flash de forma repentina mas garante: «Todos no Benfica querem que eu tenha sucesso»

O Benfica perdeu (2-0) na visita ao reduto do Marítimo, em jogo a contar para a 29.ª jornada da Liga NOS e pode ver o FC Porto aumentar para 6 o número de pontos entre as duas equipas, caso os dragões vençam, esta segunda-feira, o Paços de Ferreira.





No final do encontro, Bruno Lage admitiu que a equipa dispôs de oportunidades suficientes para sair da Madeira com um resultado diferente, mas que a infelicidade no capítulo da finalização acabou por sentenciar a partida.

"Temos uma entrada muito boa no jogo criamos várias oportunidades, podíamos ter chegado ao intervalo a vencer por dois ou por três. Entrámos bem no intervalo, vamos mexendo porque precisávamos de vencer, mas depois o Marítimo faz dois excelentes contra ataques. Fomos penalizados pela oportunidades que tivemos e não concretizamos", afirmou Bruno Lage, em declarações no final do encontro.

Luta pelo título cada vez mais difícil?

"Temos de nos preocupar é connosco."

Análise à fase negativa da equipa

"É como lhe digo, assumo a total responsabilidade do que tem acontecido. Os jogadores estão comigo e estamos todos no mesmo barco. Tenho sentido o apoio de toda a gente no clube, querem que eu tenha sucesso."

Pressão pelo número de treinadores apontados à sua sucessão?

"Nenhuma", concluiu.