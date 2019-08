Bruno Lage deixa aviso a Seferovic e Raul de Tomas: «Se deixarem de correr...»

Bruno Lage não quer saber de recordes, o importante é conquistar os 3 pontos, e afasta dos avançados a pressão de fazer golos: correr é que não podem deixar o fazer."A única preocupação é vencermos o nosso jogo. Não interessa para o momento das equipas, nem este tipo de recordes. Ninguém perde nada à 3.ª jornada, exemplo disso mesmo é o nosso caso no ano passado. Só quero é ganhar, o resto passamos tudo ao lado", afirmou o treinador do Benfica, na conferência de antevisão do clássico com o Fc porto, este sábado, no estádio da Luz."Vou falar de [Seferovic e Raul de Tomas] e de não terem feito golos: não há problema, não lhe vou pedir para marcar golos, mas se deixarem de correr, não têm hipóteses… Todos os avançados passam por isso. Recordo sempre as palavras do mister Nené, que foi um dos melhores marcadores do Benfica e ele também passou por isso. Quando não marcava golos sofria essa pressão e a resposta era correr, correr mais que a concorrência", referiu Bruno Lage sublinhando que: "nesta sequência de 20/21 jogos vencemos por 1-0 duas vezes, com golos de Seferovic, a sair do banco. Seferovic, Raul e todos os avançados são importantes para a equipa e não precisam de ser titulares para ajudar a equipa."