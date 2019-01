Bruno Lage: «Deixarmos de pensar no eu mas sim no nós»

Bruno Lage já falou na qualidade de treinador a "título definitivo" do Leia todas as notícias sobre o Benfica destacando que o coletivo é o mais importante: "Deixarmos de pensar no eu mas sim no nós"."Vamos tentar fazer o que presidente pediu, dar continuidade ao trabalho que tem sido desenvolvido, tentar tirar partido do bom trabalho desenvolvido pelo antigo treinador", disse em conferência de imprensa.O treinador frisou que a equipa está "a entrar num processo de 4x4x2". "Tentamos transmitir uma imagem de entrega e motivação. É muito importante reconquistar o público, jogando com qualidade. É jogo a jogo, treino a treino com intensidade alta e motivação", continuou.