Bruno Lage: «Devíamos ter saído daqui com os três pontos»

O Benfica empatou (2-2) na visita ao terreno do RB Leipzig, em jogo a contar para a 5.ª jornada do grupo G da Liga dos Campeões, num encontro em que as águias estiveram a vencer por 2-0, mas deixaram escapar a possibilidade de se qualificarem para os 'oitavos' da prova com dois golos sofridos depois do minuto 90.





No final do encontro, Bruno Lage referiu que os encarnados apresentaram-se personalizados e com ambição perante o RB Leipzig, afirmando que a equipa portuguesa merecia sair da Alemanha "com os três pontos"."A partir do 2-0 devíamos ter tido a capacidade para levar o jogo para o meio-campo adversário. Sabíamos que com 1-0 e a forma como marcámos o segundo golo iam ao encontro disso. O adversário ia procurar mais espaço interior, procurar ter sempre homens abertos e eventualmente podiam deixar o nosso ponta-de-lança numa situação de um para um. O nosso momento de transição tinha de ser este, procurar o avançado, segurar a bola, para depois vir gente de trás para segurar, jogar e levar o jogo para o meio-campo adversário. Na minha opinião foi isso que faltou. A forma como chegámos ao primeiro golo ilustra muito bem aquilo que foi a nossa preparação. Quando chegámos aos 90 minutos sabíamos que íamos ter um longo tempo-extra por causa das paragens dos guarda-redes, mas sabíamos que devíamos ter saído com os três pontos", afirmou o técnico encarnado em zona de entrevistas rápidas.

Sente que os resultados fora de portas acabaram por ditar o afastamento?

"Os três pontos que nos faltam são em casa. Com equipas tão competitivas, os pontos que não conquistámos em casa hoje [terça-feira] tínhamos de conquistar. Sabíamos disso, que as equipas que ganhassem os jogos em casa estavam em melhor posição para passar. Mas agora não interessa, temos de dividir as coisas. Este é o Benfica que nós queremos, é a forma pela qual trabalho com os jogadores diariamente", finalizou.