Bruno Lage: «Dínamo Zagreb? Não tenho qualquer conhecimento»

Bruno Lage admitiu este domingo que ainda não teve tempo de analisar o Dínamo Zagreb, adversário do Benfica nos oitavos-de-final da Liga Europa. O técnico disse também que ainda não é altura de pensar no jogo com o FC Porto e recusou que a equipa sinta mais pressão pelo facto de nesta ronda jogar depois de os dragões já terem vencido."Não tenho neste momento qualquer conhecimento. Os últimos dois ou três dias foi ver o Chaves-FC Porto, o Sp. Braga-Chaves e o Chaves-Marítimo. Ver estes três jogos mais o nosso com o Galatasaray são quatro jogos. Passamos normalmente duas ou três horas a analisar cada jogo e ainda temos de dormir, vejam o tempo que temos para isso tudo. Não adianta pensar mais além. Sabemos que têm feito um trajeto interessante na Europa.""Estamos concentrados em fazer um bom jogo amanhã e depois temos a semana para preparar o jogo com o FC Porto.""Não, a pressão é a mesma. Uma pressão enorme é colocada no nosso trabalho, primeiro em mim para fazer as coisas bem feitas e depois a pressão que coloco nos jogadores em jogar bem, colocar a estratégia em prática. A pressão é tão grande nesse sentido que tudo o que são fatores externos não podem preocupar-nos."