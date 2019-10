Bruno Lage discursa na formação

Bruno Lage e Tiago Pinto, treinador e diretor-geral para o futebol profissional, respetivamente, participam hoje numa reunião interna da formação, que terá lugar no Benfica Futebol Campus. Os dois responsáveis serão dois dos oradores do evento, que juntará vários quadros do futebol de formação, como Pedro Mil-Homens, o diretor-geral desse sector. Ao contrário do que aconteceu o ano passado, Luís Filipe Vieira estará ausente, uma vez que se encontra em Angola.