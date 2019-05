Bruno Lage: «Disse aos jogadores que há quatro meses não imaginava celebrar o aniversário com esta família»

Bruno Lage analisou a partida deste domingo com o Rio Ave dizendo que foi um "jogo de doidos". O técnico explicou as mudanças táticas no decorrer do encontro, garantiu que há uns meses não se imaginava neste cenário e frisou que há que vencer a última final para chegar ao título."Sim. Vencer perante uma grande equipa, recheada de grande valores e com um grande treinador, que tem feito um percurso fantástico e agora uma ponta final de campeonato muito boa. Foi um jogo de doidos, com muitos golos e difícil. Tivemos os nosso momentos e o Rio Ave os dele. A forma como jogámos e a entrega, e por o que temos vindo a fazer ao longo de quatro meses, fica-nos bem chegar ao último jogo e ter mais uma final para disputar.""O Daniel mudou o meio campo, começou a construir com dois médios, a nossa forma de pressionar estava diferente, a ganharmos por 3-1. Mudámos para 4x3x3. Uma forte pressão com os dois médios, Gedson no Filipe Augusto e Samaris no outro médio que entrou, e ter o Tino por trás desses médios. Foi isto que tentámos fazer.""Longe disso. Acabámos de falar isso com os jogadores, mérito do trabalho. Disse-lhes que há quatro ou cinco meses nunca imaginaria celebrar o meu aniversário juntamente com esta família, que é a base de tudo e temos de sentir isto. Agora é um dia de folga para estarem com as famílias e depois virem focados para vencer mais uma final.""Tem sido normal. Pressão não deve existir, é a oportunidade. Eles têm uma vida fantástica, são saudáveis, fazem aquilo que gostam, não há pressão, há oportunidade de fazer coisas bonitas. Para estes sócios, que nos têm apoiado do primeiro ao último minuto."