Bruno Lage: «Dizia-se que era impossível vencer o campeonato com equipa vinda da formação»

Bruno Lage foi esta sexta-feira confrontado, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Santa Clara, com as críticas que tem recebido relativamente às escolhas que fez para o jogo com o Lyon, na Liga dos Campeões, e o treinador deixou a garantia que a aposta na formação é para manter. O técnico lembrou que há uns anos poucos acreditavam que um clube podia ganhar o campeonato nacional com uma equipa alicerçada na formação e o Benfica conseguiu-o. O próximo passo, assegurou, é levar essa aposta para as competições europeias."O nosso objetivo é sair de lá nas mesmas condições, na mesma posição, mas teremos de fazer um grande jogo porque vamos defrontar uma equipa bem orientada, que tem apresentado um bom futebol, que domina dois sistemas muito bem. Eventualmente teremos de jogar contra uma linha de cinco, temos de estar preparados para fazer frente a todas as eventualidades e conseguir os três pontos, de modo a terminarmos este ciclo de 7 jogos líderes do campeonato.""O foco é sempre o mesmo, esta é a nossa forma de estar na vida e é isso que temos de passar aos jogadores. Enquanto jogadores e treinadores de equipa grande não podemos olhar para trás e pensar no que perdemos ou no que ganhámos. É fechar um jogo, fazer a análise do que fizemos de bom e menos bom e olhar para o adversário que se segue. Há que estudar os pontos fortes, as oportunidades que nos dão para ter espaço e avançar para o próximo jogo.""São opiniões. Se a cada desaire tivermos de mudar o nosso rumo, não temos estratégia. A seguir a uma derrota podemos fazer outro tipo de análises. Há anos dizia-se que era impossível vencer um campeonato tendo como base uma equipa vinda da formação e nós provámos que isso era possível. O passo seguinte é termos a capacidade de fazer uma participação nas competições europeias à dimensão do clube seguindo uma filosofia e uma estratégia. Se o Benfica tivesse tido capacidade de segurar todos os melhores jogadores que temos tido... Nos próximos oitavos-de-final da Liga dos Campeões estarão presentes seis jogadores daqui. Imagine nós, com uma situação financeira estabelizada, conseguirmos segurar esses jogadores? Nada nos pode tirar deste trajeto; há 10 anos ou 15 anos, quando se colocou a primeira pedra no Seixal, poucos acreditavam. As pessoas que lideram o Benfica acreditam nessa estratégia e, independentemente do resultado, não podemos sair dela.""São momentos. Teríamos de estar a fazer uma análise concreta a quem? Toda a gente tem tido oportunidade de jogar. O rendimento da equipa em alguns momentos não é brilhante, em alguns jogos não fomos tão brilhantes como no passado, mas é um caminho que temos de fazer. Disputar 7 jogos em 21 ou 22 dias, com paragem para as seleções, e regressar para um novo ciclo com dinâmica coletiva nem sempre é possível. Não faço distinção, de uns estarem melhor ou pior do que na época passada. Tomara ao longo de uma época sermos sempre consistentes.""Foi mais o susto. Se estiver a 100 por cento poderá jogar, se não estiver teremos sempre Jardel.""Tem sido importante o apoio que temos tido, sentimos isso, é fundamental. Estamos a perceber que os adversários estão a jogar de maneira diferente contra nós, com uma linha de cinco, a dar-nos menos espaço para explorar, por vezes com uma linha defensiva muito perto da área, temos de ter paciência para os atrair, encontrar espaços entre os defesas. Requer paciência da parte dos jogadores e é importante que os adeptos percebam isso, há que continuar apoiar e a ter paciência. O mais importante é durante os 90 minutos os adeptos e a equipa sermos apenas um e remarmos todos para o mesmo lado."