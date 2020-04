Bruno Lage: Do livro de desenhos do Panda ao percurso "bonito" no Benfica

A rubrica 'Não vá, telefone' colocou frente a frente Bruno Lage e José Dias Costa, sócio do Benfica que reside no Porto e é um profundo conhecedor do trabalho da Fundação do clube. Aos 85 anos, o adepto dos encarnados também é conhecido por comprar sempre o Jornal 'O Benfica'. E não apenas um exemplar, pois faz questão de partilhar as edições com os vizinhos. Infelizmente, tem um glaucoma que lhe limita a visão e é a mulher, Lucília, que lê da primeira à última página.





A admiração por Bruno Lage é grande e a relação entre ambos já começou há algum tempo. Tudo porque José Dias Costa decidiu enviar uma carta ao treinador acompanhada de uma lembrança, que o treinador revelou durante a conversa ter sido um caderno de desenhos do Panda que o filho, Jaime, tem vindo a colorir.Aproveitando a forte ligação de José Dias Costa ao Benfica, Lage aproveitou para testar o seu conhecimento e perguntou em que ano tinha entrado no clube, como técnico da formação. O adepto hesitou e o setubalense deu uma ajuda."Entrei em 2004 e fiz um percurso bonito. Fiz as equipas quase todas da formação", explicou Lage, agradecendo o carinho de José Dias Costa, e não só, nos jogos disputados no norte do país. "Há sempre milhares de pessoas a apoiar o Benfica e nós sentimos essa energia", sublinhou.O amor de José Dias Costa pelo Benfica começou através do pai, que tinha uma forte ligação ao fundador, Cosme Damião. "O meu pai é lisboeta. O Benfica foi fundado em 1904 e ele era grande amigo do Cosme Damião e do Félix Bermudes, que escreveu a primeira letra para o hino do Benfica. E também do António Ribeiro dos Reis, que depois foi o grande fundador do jornal ‘Abola’. Convidaram o meu pai para ser tesoureiro do Benfica e ficou grande amigo desse trio", revelou, orgulhoso.