Bruno Lage: «Dyego Sousa fez tudo o que lhe pedi»

Bruno Lage gostou da exibição de Dyego Sousa frente ao Rio Ave, apesar de o avançado ter ficado em branco e ter estado no lance do golo vilacondense.





"Fez tudo o que lhe pedi diante do Rio Ave, pois estrategicamente queríamos um jogador assim. Temos de perceber o perfil dos nossos jogadores, ele joga bem entrelinhas e Seferovic e Vinícus atacam bem a profundidade. Correu, pressionou, podia ter marcado. Estou muito satisfeito com o trabalho dele e com a forma como entrou no grupo de trabalho", vincou o treinador do Benfica na conferência de antevisão ao jogo de amanhã com o Santa Clara.Já Seferovic saltou do banco nessa partida e marcou, mas Lage deixa tudo em aberto relativamente à titularidade do suíço: "Pode ser, qualquer jogador que treine e jogue está pronto para ser titular. Tenho grande satisfação pror ter sempre gente pronta a entrar e resolver os problemas. Lembram-se quem marcou ao Santa Clara e saltou do banco no outro jogo? O melhor é ter gente com carácter e sempre disponível para ajudar, todos estão prontos para serem titulares."