Bruno Lage e a chamada de Ferro à Seleção Nacional: «É um orgulho»

À margem da Gala Quinas de Ouro, Bruno Lage abordou a chamada de Ferro à Seleção Nacional e afirmou sentir "orgulho" no percurso do jovem.





"Encontrei-o na equipa B no ano passado. Estava um pouco desacreditado, mas ciente daquilo que poderia ser o percurso dele. E tive a felicidade de o encontrar, e ele teve a felicidade de me encontrar a mim. E temos feito este percurso de um ano, primeiro na equipa B, agora na principal. Sinto orgulho por ter sido chamado à selecção A", afirmou o técnico do Benfica.