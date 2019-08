Bruno Lage e a conquista da ICC: «É um prestígio enorme»

Bruno Lage reagiu, este sábado, à conquista da Internacional Champions Cup, o troféu mais prestigiante de pré-temporada. Em conferência de imprensa, de antevisão ao encontro com o Sporting, este domingo, para a Supertaça, o técnico dos encarnados não escondeu a satisfação pela conquista do torneio."Acaba por ser um resultado das três vitorias que tivemos, é um prestigio enorme para nós, em função dos grandes clubes que competiram, mas para nós o mais importante foi a nossa evolução e o trabalho que fizemos nos Estados Unidos. Enquanto equipa, a evolução é o mais importante. Agora é chegar ao jogo de amanhã, fazer o melhor em função daquilo que foi feito a época passada", atirou o técnico.Recorde-se que o Benfica foi a única equipa com o pleno de triunfos, após bater o Chivas (3-0), a Fiorentina (2-1) e o AC Milan (1-0).