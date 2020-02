Bruno Lage e a escolha de Soares Dias: «Às vezes nem sei quem vai apitar»

Artur Soares Dias foi nomeado para arbitrar o clássico entre FC Porto e Benfica, da 20.ª jornada da Liga NOS e Bruno Lage já comentou essa escolha.





"Nunca falo de árbitros, às vezes nem sei quem vai apitar. Essa é a melhor maneira. O Artur Soares Dias já nos apitou várias vezes, tem larga experiência neste tipo de jogos, a melhor maneira é não falarmos do árbitro. É experiente e como tal apenas isso", disse o treinador do Benfica na conferência de imprensa de antevisão da partida.Este vai ser o sétimo clássico entre dragões e águias que o juiz da associação do Porto vai arbitrar, o terceiro no Estádio do Dragão, no Porto.No embate entre o líder e campeão Benfica e o FC Porto, segundo, a sete pontos dos encarnados, marcado para sábado, às 20h30, Soares Dias, que cumpre o 17.º jogo entre grandes, vai contar com Tiago Martins, da associação de Lisboa, no videoárbitro (VAR).