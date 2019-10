Bruno Lage e a Europa: «O presidente tem razões para ser exigente»

Com esse tema em foco, Bruno Lage apontou, ao diário francês 'L'Equipe', o caminho para que o Benfica volte a ser um grande clube a nível europeu. "Imaginem como seria a força de trabalho do Benfica se mantivéssemos todos estes jovens até aos 23 ou 24 anos. Este será o próximo passo para ter sucesso a nível internacional".O técnico adiantou ainda que Luís Filipe Vieira teve razão em exigir mais ao clube, a propósito da derrota frente ao Zenit, em São Petersburgo, na última jornada. "A história do clube está intimamente ligada à Liga dos Campeões. Por isso, precisamos de fazer mais e melhor a nível europeu, e o presidente tem razão em ser exigente, porque dá-nos todas as condições para que trabalhemos bem", alertou o técnico.