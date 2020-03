Bruno Lage e a ida ao Bonfim: «É o jogo ideal para o Benfica»

Bruno Lage considera que a deslocação ao terreno do V. Setúbal, este sábado (18h00), é o "jogo ideal" para o Benfica mostrar que está a melhor. Na conferência de antevisão à partida, o técnico encarnado garantiu que a pressão é a mesma apesar de a sua equipa ter perdido a liderança para o FC Porto. Lage defendeu ainda Dyego Sousa das críticas, lembrando que o avançado chegou há pouco tempo à Luz.

Que tipo de jogo espera?

"Esperamos um jogo muito competitivo. É um adversário e um estádio onde o Benfica tem sempre grandes dificuldades. É o jogo ideal para verificarmos o que não temos feito bem e colocar em pratica o que treinámos. É o jogo indicado para confirmar o nosso trabalho e mostrar que estamos a resolver o nosso problema. Com vontade e urgência de voltar às vitórias."

Desvantagem para o FC Porto?

"Para mim a pressão é igual, é sempre enorme a pressão que coloco, tentando apresentar um jogo de qualidade que dignifique o Benfica e em procurar vitórias que deixem os adeptos felizes."

Seferovic, Gabriel e André Almeida?

"Não podem jogar os três"

Méritos de Dyego Sousa e Vinícius juntos?

"O Dyego esta connosco há um mês, não fez pré-época e foi agora entrando, fazendo um jogo muito bom com o Shakhtar. Estou satisfeito com o rendimento deles, eles é que tem finalizar as nossas jogadas ofensivas e um jogador que chegou aqui há um mês tem a pressão de marcar. Os dois quando jogam juntos tem a pressão de combinar e marcar mas não vamos já colocar o rotulo de insucesso ao final de um mês, quando não fez pré-época

Mudanças na frente de ataque

"Temos feito essas decisões ao longo da época e também na época passada. Depende sempre do rendimento dos jogadores e em função do adversário, assim como da resposta de quem vai entrando, vamos tentando acertar no onze para que a equipa responda."

Linha defensiva não dá tantas garantias por haver maior espaço para o meio-campo?

"Não é justo falar de uma equipa para a outra mas sempre houve esse espaço e todas as equipas oferecem espaço. Se não pressionam oferecem espaço na construção, se pressionam oferecem nas costas... esse espaço sempre existiu na nossa equipa."

Sílvio disse que Benfica não podia perder pontos

"Concordo que vamos pressionados para vencer qualquer jogo. Até estamos pressionados a vencer por mais de 1-0. A pressão de fazer as coisas bem tem de existir no Benfica. A exigência dos adeptos e do nosso passado assim nos obriga."

Rúben Amorim para o Sporting: Salvador falou em falta de ética

"É uma pergunta surpresa. Não tenho opinião sobre o assunto"