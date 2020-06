Bruno Lage e a ida de Vieira no balneário: «Foi uma conversa de pai para filhos»

Bruno Lage comentou esta terça-feira, na antevisão do jogo com o Portimonense, a presença de Luís Filipe Vieira no balneário da equipa após o empate com o Tondela.





O treinador rejeita a ideia de que possa ter sido desautorizado. "O presidente vai ao balneário quando entender, foi uma conversa de pai para filhos", explicou, laconicamente.