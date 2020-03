Bruno Lage e a reconquista do título: «Se eu não acreditasse acha que estava aqui?»

O Benfica já se despediu das competições europeias e concentra-se agora nas provas internas, com particular atenção ao campeonato, onde está com apenas mais um ponto do que o FC Porto, depois de já ter tido sete de vantagem. Bruno Lage acredita na reconquista e quer a equipa a olhar para cada jogo como se fosse uma final. A começar já amanhã, em casa, diante do Moreirense (20h45).





"Este ano defrontámos o Ricardo [Soares] quando jogámos contra o Sp. Covilhã, que lutava pelos primeiros lugares da 2.ª Liga. Espero um adversário muito competente nos diversos pontos e nós temos de ser competentes, repetir o que fizemos nos últimos 60 ou 70 minutos do último jogo. A motivação é alta para jogar para as competições nacionais, para o Campeonato Nacional, temos de olhar para este jogo como uma final e manter a nossa posição.""Não. O que sei dizer é que a pressão que coloco em mim é sempre máxima. O treinador do Moreirense não vem jogar para defender. Tal como nós. A pressão e a ambição de vencer o jogo seguinte tem de ser máxima, seja para ganhar, seja para jogar bem.""Aceitamos a crítica porque a nossa análise é constante. Os problemas estão identificados há muito e há muito que se trabalha para os corrigir. Em determinadas situações não se nota tanto, mas o que é importante é sentirmos que trabalhamos para a cada jogo a equipa ser competente. Temos de melhorar a nossa transição defensiva, os equilíbrios defensivos e a disputa dos duelos individuais.""Nenhuma reação.""Com o presidente falo pessoalmente. Se eu não acreditasse acha que estava aqui? O presidente fala comigo em particular, que quer que lhe diga? Acredito que temos condições mais do que suficientes para continuar a vencer.""Conhecíamos o jogador, fizemos análise exaustiva da sua forma de jogar, estou satisfeito e tanto eu como o jogador queremos sempre mais.""É uma questão que se vai vendo diariamente. O jogador está cá, estamos a tentar que ultrapasse o mais rapidamente possível o problema mas neste momento não está disponível para jogar."