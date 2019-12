Bruno Lage e as ausências de Raul de Tomas: «Meto 17 milhões no banco ou fora da convocatória»

O treinador do Benfica fez esta terça-feira a antevisão do jogo da Taça de Portugal frente ao Sp. Braga, agendado para quarta-feira, sublinhando que é obrigação da equipa encarnada vencer."Nunca olho muito para os resultados. Olho sim para o que a equipa produz em campo. Vimos muitos jogos do Sp. Braga e olho essencialmente para a qualidade de jogo da equipa. Espero uma equipa competente, com excelentes jogadores, um treinador experiente e um jogo a eliminar. O momento é amanhã, independentemente do que vem para trás. Temos que nos apresentar da forma como temos feito, com qualidade, iniciativa, para marcar golos e seguir em frente.", afirmou Bruno Lage, sublinnado que "a nossa obrigação é vencer todos os jogos"."O processo é sempre o mesmo, temos de estar sempre no nosso melhor nível e vencer o jogo, independemente do passado", disse.Quanto à ausência de Raul de Tomas, o reforço mais caro da época encarnada, dos últimos jogos, o técnico diz que o mais importante é todos trabalharem bem: "Estamos a jogar com quantos avançados? Se meter o Raul a diferença é de três milhões. Meto 17 milhões no banco ou fora da convocatória. É o equilíbrio. O mais importante é que todos trabalhem bem, independentemente do valor que custaram. Não é fácil encontrar um ponta-de-lança que chegue ao Benfica e que se afirme. Temos dois num passado recente, o Jonas e o Vinícius. Todos os outros precisaram de tempo para se adaptar. Estamos confiantes. Todos têm que continuar a trabalhar para, na oportunidade, mostrarem o seu valor."Bruno Lage não quis abrir o jogo quanto à equipa que irá apresentar amanhã, confirmando apenas que Gabriel está OK para o encontro. "Na Taça da Liga, mudámos por uma questão estratégica. Nas outras competições, mudámos em função do que achávamos ser o melhor momento de cada jogador. É isso que vamos fazer amanhã, mantendo a coerência nas nossas decisões", afirmou.