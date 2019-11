Bruno Lage e as escolhas na Champions: «Não é arrepender, a cada jogo estou a aprender»

Bruno Lage assume que os resultados na Liga dos Campeões não eram os desejados, mas diz não se arrepender das escolhas feitas ao longo da prova.



"Desde o início da época que a nossa ambição é construir uma equipa para chegar o mais longe possível e passar a fase de grupos. O que digo aos adeptos é que em todos os momentos o treinador tenta colocar o melhor onze para cada jogo, e cada dia trabalhamos de forma séria e honesta para que aquele Benfica que se viu no último jogo seja uma constante, a termos nacionais e internacionais. É a minha forma de trabalhar. Enquanto treinador, quero fazer evoluir a minha equipa",a firmou o treinador do Benfica esta sexta-feira na antevisão da 12.ª jornada da Liga NOS.





Se se arrepende de alguma decisão olhando para o passado? "É uma competição que dura há algum tempo e cada momento é diferente. Dois meses depois de iniciar a competição, há jogadores que estão melhor, mas não podemos olhar para essas questões, mas sim em tentar colocar sempre o melhor onze", afirmou, acrescentando: "não é questão de arrepender ou não. Podemos perguntar porque A, B ou C jogou neste ou naquele jogo, mas cada momento é diferente. Existem jogadores em melhor forma do que outros. Quando as coisas não resultam, a nossa intenção é fazer com que resultem. Se os treinadores mais experientes têm aprendizagens ao longo dos jogos e das competições, eu, pela minha forma de trabalhar, a cada jogo estou a aprender."