Bruno Lage: «É como jogar sem a alma e aquilo que representa o Benfica»

Bruno admitiu que será muito estranho receber amanhã o Tondela num jogo à porta fechada. Em conferência de imprensa, o treinador encarnado lembrou que sem adeptos o recinto perde a alma.





"Realmente é uma boa pergunta, é tudo inédito. Quer a paragem e também o tempo de paragem, porque é muito maior do que aquilo que é normal. O jogo, perspetivar o que poderá o adversário fazer e o facto de jogar no Estádio da Luz sem os seus adeptos. Um estádio tão bonito sem os seus adeptos é como jogar sem a alma e aquilo que representa o Benfica. Tentamos evoluir e preparámo-nos para o regresso e saberíamos que seria frente a um adversário muito competente. Tem um processo de organização defensiva muito bom. Focamo-nos em ter uma entrada muito forte e para amanhã fazermos um grande jogo de acordo com a nossa qualidade e o nosso potencial", começou por dizer o técnico.Bruno Lage que confessou ter estado à conversa com um adepto do clube. "Estive à conversa com um adepto [do Benfica] e o senhor disse-me apenas isto: 'Não vamos lá estar fisicamente, mas vamos estar de coração' e é por isso que os jogadores vão dar o máximo amanhã. Um clube com uma massa humana enorme como o nosso e depois irmos a jogo sem ela, não há forma de preparar isso", assumiu, destacando ainda a iniciativa do clube, que pediu aos adeptos para enviarem os seus cachecóis para preencher as bancadas do estádio: "Uma iniciativa brilhante, de forma aos adeptos estarem presentes de coração.""Vejo-me como um treinador de treino e o que eu senti mais falta foi o trabalho diário com os jogadores. É difícil de se explicar quando se tem esta vida já há 20 anos. Aquilo que é projetar a equipa e aquilo que pode melhorar. O facto de não poder fazer isso foi o que senti mais falta.""Esta paragem nunca pode ser benéfica em nenhum aspeto. Mas sim, deu para alguns jogadores ficarem disponíveis. Mas podemos fazer a questão de outra forma, que é o que podemos tirar de positivo de tudo isto. O facto de eu poder privar com o meu filho. Viagens, estágios, a minha vida profissional não me permite isso e esse é o único ponto positivo que eu posso tirar de tudo isto. Uma doença que em janeiro ninguém pensava que nos ia afetar e até brincávamos com o que se passava do outro lado do Mundo e de repente temos de estar isolados durante três meses e vermos pessoas a morrer.""Como disse, para mim não foi benéfico para ninguém. As série de vitórias ou derrotas em determinada altura tem de se dar uma resposta. Fiquei com a sensação de que no último treino que fizemos [antes da paragem] que a equipa estava preparada para dar uma boa resposta. Sinto que a equipa estava preparada para somar vitórias até ao final do campeonato. Não tivemos bem em janeiro, é um facto. Queremos dar uma resposta muito boa amanhã [diante do Tondela]. Neste momento difícil, queremos dar aos nossos adeptos uma boa alegria com uma vitória", finalizou.