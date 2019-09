Bruno Lage e o arranque na Taça da Liga: «Temos de entrar com uma atitude tremenda»

O Benfica recebe o V. Guimarães amanhã, quarta-feira, às 19 horas, jogo da 1.ª jornada da fase de grupos da Taça da Liga e Bruno Lage não esconde a atitude da sua equipa."Temos de entrar em campo com uma atitude tremenda e uma ambição enorme de vencer", afirmou hoje o treinador dos encarnados à BTV."A Taça da Liga é de uma enorme importância para o Benfica. Vamos começar um novo ciclo de competir de 3 em 3 dias. Levando em consideração o nosso percurso e a estratégia do clube, vamos entrar com vontade de vencer, de jogar bem e não fugir do que tem sido a estratégia do clube".O facto de o Benfica ser o clube com mais títulos da competição não acarreta uma maior responsabilidade ao técnico. "Qualquer jogo tem responsabilidade. Partimos sempre para vencer. O mais importante é o que controlamos e o momento é este: estar convictos de que vamos escolher o melhor onze para vencer.Bruno Lage sublinhou ainda que à Luz virá, de Guimarães, uma equipa que fez uma "excelente contratação": Ivo Vieira, o treinador dos vimaranenses. "Pelo que fez o ano passado, tem agora uma registo no campeonato interesante, com uma ideia de jogo muito boa, e conseguiu o feito de passar à fase de grupos da Liga Europa. É uma equipa que gosta de ter a bola, de criar perigo, com enorme jogo de corredores", avaliou.Sobre a gestão da equipa no jogo da Taça da Liga, o técnico assumiu que podem existir algumas mexidas no onze. "Eventualmente. Tivemos um início de época, três/quatro semanas muito boas, mas depois houve três/quatro situações, com lesões de alguns jogadores como Gabriel, Gedson, David Tavares. Em função do que é a estratégia do clube e do que também é a oportunidade de alguns jogadores poderem regressar, é com essa mentalidade que vamos usar essa competição".