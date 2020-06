Bruno Lage e o ataque ao autocarro: «Foi tudo tão rápido... Não sei o que dizer»

Bruno Lage não quis fazer grandes comentários sobre o ataque ao autocarro, que aconteceu depois do empate com o Tondela, na última quinta-feira. Garantiu que tanto Zivkovic como Weigl - atingidos pelos vidros partidos - estão bem e em condições para amanhã defrontarem o Portimonense (19h15).





"Há que separar o que são os dois assuntos e falar apenas do futebol. Medo não há mas foi uma situação que aconteceu e sinto que está ultrapassada. Não temos medo nenhum, temos sim vontade que o jogo seja o mais rápido possível para marcarmos os golos que não marcámos no último jogo. Sinto a equipa unida para darmos alegrias aos nossos adeptos.""Foi tudo tão rápido... Não sei o que dizer. Sei que não confundo os adeptos que fizeram o corredor em Vila do Conde no ano passado, que nos apoiam nos bons e maus momentos com esta situação. Não interessa como vivi, o que interessa que é que o Zivkovic e Julian estão bem, treinaram bem e não há qualquer problema."